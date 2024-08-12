«Мы столько раз видели, как он приходил в норму». Хорнер высказался о Пересе

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о гонщике Серхио Пересе, отметив его особенную способность.

«Мы столько раз видели, как он приходил в норму, когда, казалось, был на грани. У него есть эта замечательная способность: когда вы думаете, что он совсем упал и выбился из сил, как слабак, он просто возвращается в строй. Серхио обладает огромной силой, когда припёрт к стене. Думаю, что сейчас он находится в таком положении», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

После 14 этапов Серхио Перес занимает только седьмое место. В нынешнем сезоне мексиканец четырежды оказывался на подиуме, однако его успехи пришлись на первые пять гонок, после чего он перестал попадать в топ-5.

Ранее Марко прокомментировал слухи, что компания-владелец Формулы-1 «Либерти Медиа» попросила команду не увольнять гонщика Серхио Переса из-за Гран-при Мексики, который состоится в октябре.