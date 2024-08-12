Том Коронел: «Феррари» может стать чемпионом только с Ферстаппеном, а с Хэмилтоном — нет

Нидерландский гонщик, а ныне эксперт Формулы-1 Том Коронел высказал мнение, что в «Феррари» предпочли бы Макса Ферстаппена Льюису Хэмилтону в 2025 году, так как только Макс сможет принести чемпионство итальянской команде.

«Льюис Хэмилтон был и остаётся топ-гонщиком, который мог бы завоевать ещё один титул чемпиона Формулы-1. И я от всего сердца желаю ему этого. Недавно он выиграл в Бельгии, а до этого — в Сильверстоуне, в девятый раз. Всему виной была удача, но он просто справился.

Я действительно с нетерпением жду Льюиса в «Феррари». Думаю, это был гениальный ход от «Скудерии», что они взяли его, но, конечно, они предпочли бы Макса. «Феррари» может добиться чемпионства только с Максом, а с Хэмилтоном — нет. Он выбор номер два. Но лучше второй, чем третий», — приводит слова Коронела PlanetF1.

Напомним, перед началом нынешнего сезона Формулы-1 было объявлено, что по его окончании гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон покинет её и перейдёт в «Феррари».