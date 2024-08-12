Пьер Ваше — об особенности Ферстаппена: он похож на всех легенд в каждом виде спорта

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше рассказал, что делает особенным трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, и сравнил его с другими спортсменами.

«Он похож на всех легенд в каждом виде спорта. Некоторые люди способны делать то, что не может сделать никто другой. Я не знаю, как и почему. Но это то, что Макс способен делать. Он как Роджер Федерер, как Майкл Джордан. Такие люди способны делать то, что не может сделать никто другой.

Гонщик контролирует автомобиль и управляет им так, как никакой другой человек. Это даёт ему возможность сначала высвободить ресурсы мозга, чтобы одновременно вести машину и анализировать, что ему нужно и чего он хочет. Его обратная связь очень интересна, потому что Макс управляет автомобилем на пределе возможностей, как никто другой», — приводит слова Ваше Crash.net.