Цунода: и Марко, и Хорнер говорят, что мне всё ещё нужно демонстрировать результаты

Пилот «РБ» Юки Цунода рассказал, что обсуждал с руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером и советником «быков» Хельмутом Марко свою форму в Формуле-1. Он признал, что его лучшая стратегия — продолжать впечатлять на трассе.

«Я бы сказал, было немного разговоров. Но это не имеет значения, если учесть другие цели или решающие разговоры, которые определяют моё будущее. И Хельмут, и Кристиан говорят, что мне всё ещё нужно демонстрировать результат и концентрироваться на том, что я делаю. Но если они довольны тем, что я делаю сейчас, я просто продолжу совершенствоваться, продемонстрирую свои хорошие выступления и посмотрю, что из этого выйдет», — приводит слова Цуноды Racingnews365.

После 14 этапов Юки Цунода занимает 12-е место в личном зачёте, имея на счету 22 очка. У его напарника Даниэля Риккардо 12 очков.