«Я бы не сказал, что это катастрофично». Хэмилтон высказался о проблемах в квалификациях

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон поделился, что пробовал различные подходы, пытаясь приспособиться к нынешнему типу автомобиля и шинам, которые не подходят его стилю вождения.

«Я упрямый. Поэтому я стараюсь управлять болидом так, как хочу. Но потом понимаю, что это не всегда работает, и тогда пытаюсь как бы нащупать верное направление. Однако это не очень хорошо работает. Тем не менее на данный момент я думаю, что в конечном счёте как гонщик ты должен быть адаптивным и должен признать, что иногда твои подходы к определённым вещам несовершенны. И тогда начинаешь искать способы, с помощью которых можно сохранить то, что делало таким хорошим гонщиком, и смотреть, как можно вернуть ситуацию в прежнее русло.

В конечном счёте гонщик не может идеально управлять любым автомобилем. Я имею в виду, это невозможно. Так что в определённых ситуациях некоторые пилоты справляются лучше других. Кому-то требуется время, чтобы приспособиться, а кому-то — нет. Но я бы не сказал, что это катастрофично», — приводит слова Хэмилтона Motorsport Week.