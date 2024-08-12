Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Я бы не сказал, что это катастрофично». Хэмилтон высказался о проблемах в квалификациях

«Я бы не сказал, что это катастрофично». Хэмилтон высказался о проблемах в квалификациях
Аудио-версия:
Комментарии

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон поделился, что пробовал различные подходы, пытаясь приспособиться к нынешнему типу автомобиля и шинам, которые не подходят его стилю вождения.

«Я упрямый. Поэтому я стараюсь управлять болидом так, как хочу. Но потом понимаю, что это не всегда работает, и тогда пытаюсь как бы нащупать верное направление. Однако это не очень хорошо работает. Тем не менее на данный момент я думаю, что в конечном счёте как гонщик ты должен быть адаптивным и должен признать, что иногда твои подходы к определённым вещам несовершенны. И тогда начинаешь искать способы, с помощью которых можно сохранить то, что делало таким хорошим гонщиком, и смотреть, как можно вернуть ситуацию в прежнее русло.

В конечном счёте гонщик не может идеально управлять любым автомобилем. Я имею в виду, это невозможно. Так что в определённых ситуациях некоторые пилоты справляются лучше других. Кому-то требуется время, чтобы приспособиться, а кому-то — нет. Но я бы не сказал, что это катастрофично», — приводит слова Хэмилтона Motorsport Week.

Материалы по теме
Вассёр: с самого начала сезона все говорили, что Расселл быстрее Хэмилтона
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android