«Я определённо сделал шаг вперёд». Пиастри высказался об итогах первой половины сезона Ф-1

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвёл итоги первой половины сезона Формулы-1, отметив, что ему удалось добиться прогресса по сравнению с прошлым годом.

«Я думаю, что весь сезон был довольно хорош. Пара уикендов в середине года были немного сложными. Япония и Китай в основном и, конечно, Барселона. Мне кажется, что все остальные гонки были довольно сильными. Просто многие вещи шли не так, как нам хотелось бы. Будь то интересные штрафы за нарушение пределов трассы, или аварии, или ошибки, всегда были какие-то подобные ситуации. Но мне кажется, что в последних нескольких гонках мне удалось всё исправить.

Чувствую, что я определённо сделал шаг вперёд по сравнению с прошлым годом. И я думаю, что в таких сложных гонках, как Бельгия, в прошлом сезоне мне было тяжело. Так что я чувствую, что добился хорошего прогресса, и, очевидно, машина тоже очень быстра. Я ощущаю, что набираю хорошую динамику, и это хорошо, но также знаю, как быстро всё может пойти в обратную сторону. Просто продолжаю пытаться развивать всё это и чувствую, что нахожусь в сильной позиции», — приводит слова Пиастри Racingnews365.