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«На его месте я бы связался с «Астон Мартин». Деймон Хилл дал совет Юки Цуноде

«На его месте я бы связался с «Астон Мартин». Деймон Хилл дал совет Юки Цуноде
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Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1996 года Деймон Хилл высказал мнение, что гонщику «РБ» Юки Цуноде следует связаться с «Астон Мартин» из-за прихода туда «Хонды».

«На его месте я бы связался с «Астон Мартин». Потому что он японец, а к ним придёт «Хонда», — сказал Хилл в подкасте F1 Nation.

Напомним, «Астон Мартин» и японский автопроизводитель «Хонда» официально объявили о партнёрстве, которое начнётся с 2026 года. «Хонда» будет поставлять «Астон Мартин» силовые установки, построенные в соответствии с новым моторным регламентом чемпионата мира.

Ранее издание Grand Prix сообщило, что «Хонда» хочет иметь японского гонщика за рулём машины с её двигателем. Для этого компания может попытаться пристроить Юки Цуноду в «Астон Мартин».

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