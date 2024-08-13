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Хилл высказался о последствиях для Хэмилтона в «Мерседесе» из-за ухода в «Феррари»

Хилл высказался о последствиях для Хэмилтона в «Мерседесе» из-за ухода в «Феррари»
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Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1996 года Деймон Хилл высказал мнение, что «Мерседес» станет ограничивать доступ к информации для пилота команды Льюиса Хэмилтона, который в следующем сезоне будет выступать за «Феррари».

«Думаю, это должно произойти. Я хочу сказать, что он должен быть исключён из разговоров о том, что произойдёт в следующем году. В их планы не входит показ каких-либо идей, которые он мог бы привнести в «Феррари». Поэтому, возможно, он лишён небольшого количества информации. Но «Мерседес» – достойная команда, а Тото Вольф – достойный человек. Полагаю, в команде к нему всегда будут относиться справедливо», — приводит слова Хилла F1oversteer со ссылкой на его выступление в подкасте F1 Nation.

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