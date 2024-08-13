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Экс-пилот Ф-1: «Астон Мартин» сделает всё, не жалея средств, ради Ферстаппена

Экс-пилот Ф-1: «Астон Мартин» сделает всё, не жалея средств, ради Ферстаппена
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Бывший пилот Формулы-1 Роберт Дорнбос поделился мнением о потенциальном переходе гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в «Мерседес».

«Отношения Макса Ферстаппена с «Мерседесом» остаются крепкими. У «Мерседеса» есть свободное место на 2025 год, и вполне вероятно, что во время уикенда в Монце они объявят, что Кими Антонелли получит шанс дебютировать в Формуле-1 вместе с Джорджем Расселлом. Но я всё ещё верю, что Макс присоединится к «Мерседесу» в 2026 году, хотя «Астон Мартин» сделает всё, чтобы склонить его на свою сторону, не жалея средств», — приводит слова Дорнбоса издание PlanetF1.

Ранее о Ферстаппене высказался технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше.

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