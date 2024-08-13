«Ни в коем случае». Магнуссен категорично ответил на вопрос о потенциальном шаге в Ф-1

Датский пилот «Хааса» Кевин Магнуссен исключил возможность остаться в Формуле-1 в качестве резервного гонщика. Напомним, Магнуссен покинет американскую команду по окончании нынешнего сезона.

«Нет, нет. Без шансов. Почему я должен отправляться на 24 гонки, чтобы, возможно, принять участие в одной? Я участвовал почти в 200 гонках, так что ещё одна мне не нужна. Ни в коем случае», — приводит слова Магнуссена Motorsport-Total.

В настоящий момент Магнуссен занимает 16-е место в общем зачёте пилотов. В его активе пять очков. Лидирует в чемпионате нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», на счету которого 277 баллов.

Ранее Магнуссен ответил, рассматривает ли он другие гоночные серии для продолжения карьеры.

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