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Тото Вольф назвал Гран-при, на котором «Мерседес» осознал потенциал своего болида

Тото Вольф назвал Гран-при, на котором «Мерседес» осознал потенциал своего болида
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подвёл итоги для команды в первой половине сезона Формулы-1, вспомнив Гран-при Китая. «Мерседес» в настоящий момент занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 266 очков.

«Мы отметили множество моментов, которые, по нашему мнению, вызывали у нас проблемы. В результате осталось не так много нерешённых вопросов. Команда усердно работала, чтобы справиться с этими проблемами. По мере продвижения мы поняли, где были ошибки, и сделали уверенные шаги вперёд. Мы убедились в этом в Китае. Второе место Льюиса в спринте стало отличным результатом, который свидетельствовал о потенциале W15. Это вселяло оптимизм», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

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