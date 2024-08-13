«Чушь!» Хэмилтон рассказал, как инструктировал сценариста фильма про Ф-1 с Брэдом Питтом

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, как оказывал помощь в создании фильма о Формуле-1 с Брэдом Питтом. На большие экраны картина выйдет в следующем году. Хэмилтон выступил одним из продюсеров киноленты.

«Мы прошли весь процесс работы со сценаристом. Эрен [Крюгер] провёл массу исследований, посмотрел множество гонок, побывал на нескольких из них, а затем взял и написал сценарий. Мы сидели и говорили о том, что такое гонки. В те моменты, когда он писал сценарий, я садился рядом с ним и называл чушью всё, что казалось нереальным и не относилось к Формуле-1. Я старался, чтобы всё было настолько достоверным, насколько это возможно.

В то же время я основал продюсерскую компанию. Так что я работаю продюсером с этими ребятами. У меня была возможность участвовать во всех областях — поэтому я позаботился о том, чтобы актёрский состав был разнообразным, чтобы на пит-стопе была женщина, чего у нас никогда не было на реальной трассе. Я хотел, чтобы Ханс Циммер написал музыку к фильму, поэтому у нас в команде есть Ханс Циммер», — приводит слова Хэмилтона Esquire.com.

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