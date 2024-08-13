Первый в истории Кубок России по дрифту пройдёт c 4 по 6 октября в Ростове-на-Дону

Первый в истории российского дрифта Кубок России «Суперфинал РДС» пройдёт с 4 по 6 октября на территории спорткомплекса «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Он станет высшим и самым статусным официальным соревнованием по этой дисциплине автоспорта в стране, а обладатель Кубка – лучшим дрифт-спортсменом России сезона-2024.

Фото: RDS GP

В турнире примут участие топовые пилоты Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) и межрегионального чемпионата RDS Europe. Соревнования пройдут по таблице топ-32.

Регламентом в «Суперфинал РДС» будут допущены спортивные автомобили, соответствующие техническим требованиям RDS GP и RDS Europe PRO, на 235-й шине (235/35-R18) с ограничением минимальной массы 1250 кг. Пилотов ждёт конфигурация с разгоном через поворот, техничными перекладками в миллиметрах от бетонных ограждений и сразу тремя зонами инерционного дрифта, что сделает её сложной даже для опытных спортсменов.

Фото: RDS GP

«Несмотря на то что RDS Europe считается «младшей» серией, пилоты этого турнира демонстрируют высочайший уровень мастерства наравне со звездами RDS GP. Мы в очередной раз убедились в этом и по ходу сезона, и по wild card-выступлениям представителей RDS Europe на этапах серии Гран-при, где они навязывали достойную борьбу опытнейшим соперникам. Теперь участники RDS GP и RDS Europe смогут окончательно выяснить, кто из чего слеплен, и побороться за самую престижную награду в стране – первый в истории Кубок России по дрифту. Уверен, «Суперфинал РДС» будет мощнейшим – такого ещё не было!» – отметил Дмитрий Добровольский, руководитель Российской Дрифт Серии.

Фото: RDS GP

Предварительная программа уикенда предполагает проведение в пятницу, 4 октября, квалификационных заездов, в субботу, 5 октября, – парных заездов топ-32, а в воскресенье, 6 октября, – дуэлей от топ-16 до финала, который определит имя первого обладателя Кубка России по дрифту. Прямая трансляция «Суперфинала РДС» будет доступна на платформе RDS TV.

Фото: RDS GP

О продаже билетов на Кубок России «Суперфинал РДС» будет объявлено дополнительно.