Два Nissan GT-R мощностью от 1500 л. с. сразились в гонке по прямой

На YouTube-канале Hoonigan опубликовано видео гонки по прямой с участием двух тюнингованных Nissan GT-R. Мощность одного из автомобилей составляет 1500 лошадиных сил, в то время как второй развивает ещё больше — 1600.

Права на видео принадлежат Hoonigan. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Hoonigan.

Более мощный Nissan GT-R построен командой Jotech Motorsports, которая форсировала двигатель. Пилотирует автомобиль гонщица по имени Луна Тран. Второй Nissan GT-R тоже подготовлен Jotech Motorsport, пилотирует его Кайли Мур. При этом её GT-R немного легче машины Луны — 1678 килограммов против 1723.

В первом раунде после небольшого сноса у Тран на старте победу одержала Мур. Во втором заезде ошибку допустила Кайли, позволив Луне сравнять счёт. Тем не менее в решающем третьем раунде Мур на менее мощном GT-R одержала вторую победу и взяла верх в этом поединке.