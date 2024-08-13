Хэмилтон — о пилотировании Брэда Питта: большой потенциал, у него это в ДНК

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, как работал с голливудским актёром Брэдом Питтом над фильмом о Формуле-1. Картина выйдет на большие экраны в следующем году.

«Выезжал ли я на трассу с Брэдом Питтом? Да. Мы отправлялись на трассу в Лос-Анджелесе. Я сел на пассажирское сиденье, а он был за рулём. В молодости я был гоночным инструктором. Это был способ подработать, пока я участвовал в гонках. Так что я видел бог знает сколько водителей. И могу сразу сказать, у кого есть потенциал. Брэд сразу же взялся за дело. У него это в ДНК. Он просто не смог отточить этот навык так, как мы. Но у него большой потенциал. Смог бы он показать хорошие результаты как пилот? Да, но, очевидно, на это нужно время», — приводит слова Хэмилтона Esquire.com.

Охранник в паддоке потребовал пропуск у Льюиса Хэмилтона: