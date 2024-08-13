Эксперт дал оценку выступлениям Шарля Леклера в первой половине сезона Ф-1

Нидерландский гонщик, а ныне эксперт Формулы-1 Том Коронел высказался о выступлениях пилота «Феррари» Шарля Леклера в первой половине сезона, отметив, что ожидает от него большего.

«Он выиграл Гран-при Монако, свою домашнюю гонку, но в основном потому, что там трудно совершать обгоны. Машина не справляется, и в «Феррари» происходит нечто большее. Леклеру не хватает инженера, на которого он мог бы положиться, что является серьёзным недостатком.

Заметно, что у него нет инструментов, чтобы собрать всё воедино. На самом деле всё очень просто, даже в Формуле-1 цепь рвётся на самом слабом звене. Леклер не самое слабое звено, конечно, нет. Он заложник ситуации. С другой стороны, тогда нужно выжимать максимум из того, что возможно. Так, в «Ред Булл» у Макса получается добиться лучшего результата, хотя его машина тоже не на высшем уровне.

Гонщик несёт большую ответственность за команду, которая его окружает. Нужно мотивировать этих людей. Это команда, где надо расти вместе, шаг за шагом. Но в конечном счёте важное качество гонщика — собирать вокруг себя хороших людей и мотивировать их. В итоге я не думаю, что Леклер справляется плохо. Но я ожидаю от него большего», — приводит слова Коронела PlanetF1.