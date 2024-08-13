В Лондоне у нелегальных уличных гонщиков изъяты более 60 суперкаров

Полиция Лондона сообщила об аресте пяти человек и конфискации более 60 суперкаров в рамках операции против нелегальных уличных гонщиков в столице Великобритании.
Конфискованные в Лондоне автомобили
Фото: met.police.uk
Сообщается, что операция началась в пятницу, 2 августа. Стоимость машин в общей сложности оценивается в £ 6 млн. Уточняется, что среди них автомобили McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari и Lamborghini.
Конфискованная в Лондоне Ferrari
Фото: met.police.uk
«В Вестминстере не приветствуются те, кто считает дороги общего пользования своим личным автодромом. Мы продолжим работать вместе с полицией, чтобы убедиться, что гонки проходят исключительно на трассах, а не на наших улицах», — заявил член кабинета министров Вестминстерского городского совета Пол Димолденберг.
Конфискованная в Лондоне Lamborghini
Фото: met.police.uk
Отметим, что в конце прошлого года более двух десятков суперкаров конфисковала полиция Турции — теперь эти машины стали частью автопарка правоохранительных органов.