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В Лондоне у нелегальных уличных гонщиков изъяты более 60 суперкаров

В Лондоне у нелегальных уличных гонщиков изъяты более 60 суперкаров
Конфискованные в Лондоне автомобили
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Полиция Лондона сообщила об аресте пяти человек и конфискации более 60 суперкаров в рамках операции против нелегальных уличных гонщиков в столице Великобритании.

Конфискованные в Лондоне автомобили

Конфискованные в Лондоне автомобили

Фото: met.police.uk

Сообщается, что операция началась в пятницу, 2 августа. Стоимость машин в общей сложности оценивается в £ 6 млн. Уточняется, что среди них автомобили McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari и Lamborghini.

Конфискованная в Лондоне Ferrari

Конфискованная в Лондоне Ferrari

Фото: met.police.uk

«В Вестминстере не приветствуются те, кто считает дороги общего пользования своим личным автодромом. Мы продолжим работать вместе с полицией, чтобы убедиться, что гонки проходят исключительно на трассах, а не на наших улицах», — заявил член кабинета министров Вестминстерского городского совета Пол Димолденберг.

Конфискованная в Лондоне Lamborghini

Конфискованная в Лондоне Lamborghini

Фото: met.police.uk

Отметим, что в конце прошлого года более двух десятков суперкаров конфисковала полиция Турции — теперь эти машины стали частью автопарка правоохранительных органов.

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