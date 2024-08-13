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«Это было обнадёживающе». Леклер высказался о переходе Хэмилтона в «Феррари»

«Это было обнадёживающе». Леклер высказался о переходе Хэмилтона в «Феррари»
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что решение гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона перейти в итальянскую команду вселило в него уверенность в её будущем.

«Это было обнадёживающе, потому что подписание такого гонщика, как Льюис Хэмилтон, очевидно, является мощным сигналом. Я рассматривал это как позитивный выбор, начиная с того факта, что Льюис мог бы поспособствовать приходу очень талантливых людей в команду.

Это витало в воздухе некоторое время, но пока не было официального подтверждения, нельзя было быть уверенным. Я знал, что обе стороны проявляли интерес, и в таких случаях весьма вероятно, что будет достигнуто соглашение. Я не спрашивал, чтобы узнать больше, это не входит в мои обязанности, но должен сказать, что все всегда были очень открыты и искренни со мной», — приводит слова Леклера Motorsport Italia.

Напомним, перед началом нынешнего сезона Формулы-1 было объявлено, что по его окончании гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон покинет её и перейдёт в «Феррари».

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