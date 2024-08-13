Зак Браун высказался о разделении гонщиков «Макларена» на первый и второй номера

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун высказался, что к пилотам британского гоночного коллектива Ландо Норрису и Оскару Пиастри относятся одинаково.

«Не заблуждайтесь на этот счёт. Они оба хотят быть номером один, и они оба номер один. У нас просто нет никаких вторых номеров. Они действуют в интересах команды. Я думаю, они из тех людей, которые могут бороться друг с другом на трассе, в своём собственном сознании быть первым номером и уважать тот факт, что у нас два автомобиля под номером один. Так было и будет всегда.

Конечно, если вы попадаете в такую ситуацию в чемпионате, когда у одного пилота больше шансов, чем у другого, тогда можно сделать некоторые вещи стратегически по-другому. Но мы относимся к ним одинаково. Они это знают, им это нравится, и они уважают наши решения, когда нам иногда приходится идти на некоторые уступки. Они относятся к этому с уважением. Нам повезло иметь двух таких пилотов», — приводит слова Брауна Racingnews365.

Ранее генеральный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, что команда во время летней паузы обсудит вопрос, отдать ли Ландо Норрису приоритет перед его напарником Оскаром Пиастри на оставшуюся часть сезона.