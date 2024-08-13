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Макс Ферстаппен — об общении с прессой: постоянно говоришь об одном и том же

Макс Ферстаппен — об общении с прессой: постоянно говоришь об одном и том же
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Трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен рассказал, каково ему общаться с прессой каждый гоночный уикенд.

«Я стараюсь не вкладывать в это слишком много энергии. Я знаю, что это часть Формулы-1. Каждый уикенд одинаков, так что это намного упрощает задачу. Постоянно говоришь об одном и том же. Всё повторяется. Думаю, мне было бы намного сложнее, если бы люди внезапно начали задавать новые и разные вопросы, к которым я не готов. Это определённо было бы более утомительно.

Бо́льшую часть времени я уже готов дать ответ, даже не услышав вопрос. У себя в голове я думаю о других вещах. Я просто ставлю активность своего мозга на 1%, чтобы время шло быстрее», — приводит слова Ферстаппена GPFans.

Ранее Макс Ферстаппен рассказал об особенностях его стиля пилотирования.

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