Фернандо Алонсо назвал различия между гонщиками старого и нынешнего поколений

43-летний пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, чем отличаются его нынешние соперники от тех, с кем он выступал 20 лет назад.

«Различия есть. Старшее поколение показывало немного больше индивидуальности, они были совсем разными по характеру и по тому, как они относились к спорту и своей жизни. Сегодняшнее поколение так же талантливо, как минимум потому, что у них есть доступ к гораздо большему количеству возможностей для тренировок. Подготовка совершенно другая благодаря данным, которые позволяют им увидеть, где можно улучшиться, и работе на симуляторе.

Они приходят в Формулу-1 будучи совершенными гонщиками. Но когда пилоты сейчас снимают шлемы, они все кажутся мне немного одинаковыми, почти застенчивыми. Есть люди, которые говорят за них, их собственный характер недостаточно выражен. Старая гвардия была более настоящей», — приводит слова Алонсо Speedweek.