Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фернандо Алонсо назвал различия между гонщиками старого и нынешнего поколений

Фернандо Алонсо назвал различия между гонщиками старого и нынешнего поколений
Аудио-версия:
Комментарии

43-летний пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, чем отличаются его нынешние соперники от тех, с кем он выступал 20 лет назад.

«Различия есть. Старшее поколение показывало немного больше индивидуальности, они были совсем разными по характеру и по тому, как они относились к спорту и своей жизни. Сегодняшнее поколение так же талантливо, как минимум потому, что у них есть доступ к гораздо большему количеству возможностей для тренировок. Подготовка совершенно другая благодаря данным, которые позволяют им увидеть, где можно улучшиться, и работе на симуляторе.

Они приходят в Формулу-1 будучи совершенными гонщиками. Но когда пилоты сейчас снимают шлемы, они все кажутся мне немного одинаковыми, почти застенчивыми. Есть люди, которые говорят за них, их собственный характер недостаточно выражен. Старая гвардия была более настоящей», — приводит слова Алонсо Speedweek.

Материалы по теме
Фернандо Алонсо: хотел бы спроектировать машину сам
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android