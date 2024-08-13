Албон — о будущем «Уильямса»: победы в сезоне-2027 кажутся гораздо более реалистичными

Пилот «Уильямса» Александер Албон высказался, что не стоит ожидать от команды результатов в ближайшее время, поскольку она сосредоточена на будущем прогрессе.

«Если быть совсем честным, я не думаю, что мы в состоянии бороться за победы и титулы в течение ближайшего времени, но мы должны предпринять шаги, чтобы начать улучшать результаты и бороться за подиумы. Я считаю, что 2026 год будет трудным, но победы в сезоне-2027 кажутся гораздо более реалистичными. У нас большие инвестиции, и мы очень агрессивно набираем людей.

Однако мы не нуждаемся в поощрении. За последние пару лет, особенно если учесть тот рост, который мы наблюдали, — конечно, сейчас мы переживаем нелёгкие времена, — но при таком энтузиазме и мотивации в команде действительно приятно быть её частью», — приводит слова Албона Autosport.

Напомним, после 14 этапов «Уильямс» занимает девятое место в Кубке конструкторов. Албон располагается на 18-м месте в личном зачёте, его напарник Логан Сарджент — 20-й.