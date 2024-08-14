Хилл — о борьбе за титул чемпиона Ф-1: остановить Ферстаппена будет непростой задачей

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1996 года Деймон Хилл высказался о борьбе за чемпионство в текущем сезоне. Он отметил, что всем будет непросто остановить пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который стремится получить четвёртый титул чемпиона Формулы-1.

«Моя интуиция подсказывает, что остановить Макса Ферстаппена будет непростой задачей. Я знаю, что все приближаются к нему, но он показал, что готов бороться за каждый дюйм трассы, чтобы сохранить эти победы. Он способен добиваться результатов из ниоткуда. Макс был довольно критичен по отношению к команде. Он хочет видеть больше действий, потому что ему приходится работать гораздо усерднее, чем он привык в последние пару лет.

Думаю, в этом году ему действительно придётся отстаивать титул. Я уверен, что в «Ред Булл» в состоянии сделать болид хотя бы немного быстрее. Но соперники продолжат прессинговать Макса до самого финала сезона», — приводит слова Хилла Racingnews365.

После 14 этапов в личном зачёте среди гонщиков Макс Ферстаппен занимает первое место, в его распоряжении 277 очков. На второй позиции располагается пилот «Макларена» Ландо Норрис, он уступает Ферстаппену 78 очков.