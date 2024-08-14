Царь выиграл квалификацию, Идиятулин и Лосев устроили битву. Лучшие фото этапа RDS GP

11 августа состоялся пятый этап Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP 2024), проходившей на трассе Moscow Raceway в её «обратной» конфигурации. В решающей битве сошлись два «дебютанта»: Артём Шабанов, который проводит первый сезон в RDS GP, и Андрей Астапов, впервые вышедший в финал главного чемпионата страны по дрифту.

Лучшие кадры пятого этапа RDS GP — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Андрея Каячева.

RDS GP 2024. 5-й этап. Moscow Raceway. Личный зачёт. Топ-3:

1. Артём Шабанов (TimeUp) — 260 баллов

2. Андрей Астапов (LUKOIL Racing Drift Team) — 189 баллов

3. Георгий Чивчян (Takayama Forward Auto) — 162 балла

RDS GP 2024. 5-й этап. Moscow Raceway. Командный зачёт. Топ-3:

1. TimeUp — 301 балл

2. LUKOIL Racing Drift Team — 232 балла

3. Fresh Racing — 198 баллов

После уикенда в Москве Артём Шабанов довёл своё лидерство в личном зачёте до практически двукратного преимущества над идущим вторым Дамиром Идиятулиным. На третьей строчке остаётся Евгений Лосев, но его главным соперником теперь становится Георгий Чивчян.

RDS GP 2024. Личный зачёт после пяти этапов. Топ-3:

1. Артём Шабанов (TimeUp) — 1060 баллов

2. Дамир Идиятулин (Fresh Racing) — 662 балла

3. Евгений Лосев (Fresh Racing) — 588 баллов

RDS GP 2024. Командный зачёт после пяти этапов. Топ-3:

1. TimeUp — 1381 балл

2. Fresh Racing — 1320 баллов

3. Takayama Forward Auto — 826 баллов

Следующий, шестой этап Гран-при Российской Дрифт Серии пройдёт в самом сердце Сибири — 7 и 8 сентября главный чемпионат страны отправляется на родину российского дрифта, в Красноярск.