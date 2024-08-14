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Макс Ферстаппен рассказал, за счёт чего намерен завоевать титул в этом сезоне Ф-1

Макс Ферстаппен рассказал, за счёт чего намерен завоевать титул в этом сезоне Ф-1
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Трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о борьбе с командой «Макларен» в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Они являются доминирующей силой и, конечно, будут продолжать побеждать. Но, в конце концов, нам просто нужно сосредоточиться на себе. Разве не так? Мне кажется, мы можем добиться большего успеха, в том числе в плане оптимизации характеристик машины. Вот на что направлено моё внимание. Сначала нам нужно сосредоточиться на том, чтобы просто попытаться найти немного больше скорости в машине», – приводит слова Ферстаппена GPblog.

Ранее о борьбе за чемпионство в текущем сезоне мнением поделился бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1996 года Деймон Хилл.

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