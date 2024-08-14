В «Мерседесе» ответили, в каком случае Хэмилтон мог бы остаться, отказавшись от «Феррари»

Главный гоночный инженер команды «Мерседес» Эндрю Шовлин поделился мнением, были ли у «Мерседеса» шансы попытаться убедить пилота команды Льюиса Хэмилтона остаться и не переходить в «Феррари».

«Я думаю, если бы мы выигрывали чемпионаты, Льюису было бы трудно сказать «нет». Однако, как мне кажется, главные причины, побудившие его на этот шаг, не обязательно связаны с характеристиками машины. Он успешно потрудился в «Мерседесе», но теперь явно хочет начать новую главу в своей карьере. И сейчас он в том возрасте, когда, если собираешься что-то сделать, это нужно делать как можно скорее», — приводит слова Шовлина PlanetF1.

Ранее Хэмилтон рассказал, как работал с голливудским актёром Брэдом Питтом над фильмом о Формуле-1.

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