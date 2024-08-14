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Себастьян Феттель может вернуться в Формулу-1, названа команда

Себастьян Феттель может вернуться в Формулу-1, названа команда
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель может вернуться в «Королевские гонки». Об этом информирует издание oe24.at со ссылкой на советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко, с которым Феттель поддерживает отношения.

По словам Марко, Феттель проявляет заинтересованность в возобновлении карьеры в Формуле-1. Отмечается, что немецкий гонщик мог бы оказаться в «Ауди», контракт с которой уже подписал его соотечественник Нико Хюлькенберг. Также подчёркивается, что Феттель работал с Джонатаном Уитли и знаком с Маттиа Бинотто, которые ранее присоединись к «Ауди».

Ранее бывший глава отдела коммуникаций «Астон Мартин», а ныне журналист Мэтт Бишоп вспомнил о решении Феттеля завершить карьеру.

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