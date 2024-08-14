Боттас опубликовал загадочный пост с возможной отсылкой к следующему шагу в Ф-1

Финский пилот «Кик-Заубера» Валттери Боттас разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежей фотографией. Гонщик показал два снимка автомобиля Audi R8 со своим гоночным номером «77» на боковой стороне.

Фото: Из личного архива Валттери Боттаса

Фото: Из личного архива Валттери Боттаса

Боттас — один из немногих гонщиков Формулы-1, у которых нет подтверждённого места в какой-либо команде на следующий сезон.

В настоящий момент Боттас занимает 21-е место в общем зачёте пилотов, не имея в активе ни одного очка. Недавно Валттери поделился мнением о своём будущем в Формуле-1 в контексте назначения операционным и техническим директором в «Кик-Заубере» экс-руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто.

Начиная с сезона-2026 «Кик-Заубер» будет выступать под маркой «Ауди».

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