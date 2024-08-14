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Гоночным инженером Антонелли может стать Боннингтон, работающий с Хэмилтоном

Гоночным инженером Антонелли может стать Боннингтон, работающий с Хэмилтоном
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Гоночным инженером 17-летнего итальянского юниора Андреа Кими Антонелли в случае получения им места боевого пилота в «Мерседесе» может стать Питер Боннингтон, который сейчас работает с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном. Об этом информирует Formu1a.uno.

По сведениям источника, Боннингтон был чрезвычайно впечатлён качествами молодого итальянского гонщика. Таким образом, Питер не станет переходить в «Феррари» вслед за Хэмилтоном.

Напомним, Хэмилтон покинет немецкую команду по окончании нынешнего сезона Формулы-1. В новом сезоне британец будет выступать за «Феррари». Ранее Андреа поделился мнением о возможном назначении в «Мерседес» в качестве боевого пилота.

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