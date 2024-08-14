Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Идеально». Ральф Шумахер назвал команду, куда мог бы перейти Эдриан Ньюи

«Идеально». Ральф Шумахер назвал команду, куда мог бы перейти Эдриан Ньюи
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт на немецком телевидении Ральф Шумахер высказал мнение, что знаменитый конструктор, глава технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи мог бы перейти в «Альпин».

«Эдриан мог бы перейти в «Альпин». У Флавио большие планы, и, если бы они получили моторы «Мерседеса», всё было бы идеально. Эдриан имел бы полную свободу действий в плане принятия решений, потому что в «Альпин» все хотят изменений, чтобы наконец побеждать», — написал Шумахер на своей странице в социальных сетях.

Ньюи покинет австрийскую команду по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года. Ранее об Эдриане высказался главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган.

Материалы по теме
Главный инженер «Ред Булл» высказался о предстоящем уходе Ньюи из команды

Автоспорт: главные события 2024 года:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android