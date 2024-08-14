«Идеально». Ральф Шумахер назвал команду, куда мог бы перейти Эдриан Ньюи

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт на немецком телевидении Ральф Шумахер высказал мнение, что знаменитый конструктор, глава технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи мог бы перейти в «Альпин».

«Эдриан мог бы перейти в «Альпин». У Флавио большие планы, и, если бы они получили моторы «Мерседеса», всё было бы идеально. Эдриан имел бы полную свободу действий в плане принятия решений, потому что в «Альпин» все хотят изменений, чтобы наконец побеждать», — написал Шумахер на своей странице в социальных сетях.

Ньюи покинет австрийскую команду по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года. Ранее об Эдриане высказался главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган.

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