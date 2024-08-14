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1061-сильный гиперкар Naran стоимостью более $ 2 млн дебютирует в конце августа

Гиперкар компании Naran Automotive — Naran Hyper Coupe мощностью свыше 1000 лошадиных сил — будет представлен публично в рамках Salon Privé, который пройдёт с 28 по 31 августа в Великобритании.

Компания Naran Automotive создана в 2017 году, а Hyper Coupe впервые анонсировали в 2020 году. Дизайн автомобиля разрабатывал Йовин Вонг, ранее работавший с McLaren, De Tomaso и Apollo Automobil.

Naran Hyper Coupe Фото: Naran Automotive

Под капотом у Naran Hyper Coupe 5-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом. Мощность силовой установки — 781 кВт (1061 л. с.). Отмечается, что кузов машины генерирует 1377 килограммов прижимной силы, а до 60 миль в час (96,6 км/ч) гиперкар разгоняется за 2,3 секунды.

Максимальная скорость машины не сообщается, однако его создатели в будущем намерены поставить рекорд «Северной петли» «Нюрбургринга» для 4-местных неэлектрифицированных автомобилей.

В общей сложности будет выпущено 39 таких автомобилей. Стоимость Naran Hyper Coupe, как сообщается, составит $ 2,2 млн.