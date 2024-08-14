Бен Сулайем предупредил пилотов и команды о последствиях в случае неуместной критики ФИА

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем призвал гонщиков и персонал команд подходить осознанно к выбору выражений при критике должностных лиц организации.

По словам бен Сулайема, недавнее расследование установило положительную корреляцию между негативными комментариями и ростом онлайн-оскорблений в отношении чиновников ФИА.

«На последнем заседании Всемирного совета по автоспорту члены организации одобрили изменение определения неправомерного поведения после инцидентов, в которых известные представители нашего спорта делали заявления в адрес официальных лиц, что провоцировало различные злоупотребления. Это изменение обеспечит дальнейшую поддержку чиновникам и волонтёрам ФИА, которые посвящают своё время улучшению нашего спорта, обеспечению его безопасности и справедливости», — помимо прочего, говорится в заявлении, опубликованном президентом ФИА.

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