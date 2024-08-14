«Я спросил Фэллоуза». Кравиц высказался о возможном переходе Ньюи в «Астон Мартин»

Репортёр Sky Sports Тед Кравиц поделился мнением о возможном переходе знаменитого конструктора Эдриана Ньюи в «Астон Мартин». По словам Кравица, кандидатуру Ньюи он обсудил с техническим директором британской команды Дэном Фэллоузом.

«Посмотрите на инвестиции, которые уже были сделаны в «Астон Мартин». Посмотрите на их базу. Кроме того, в команде есть Дэн Фэллоуз, с которым он успешно работал в «Ред Булл». Могу предположить, что он определённо поговорил с Дэном Фэллоузом о том, что это за место и на что оно похоже. И, в общем, я спросил Дэна об этом в Венгрии. Я задал ему вопрос: «Был бы ты рад вернуть его обратно?» Фэллоуз сказал: «Послушай, нужно понимать, что Эдриан готов не покладая рук трудиться в Формуле-1. И, безусловно, я был бы рад снова поработать с Эдрианом в «Астон Мартин», — приводит слова Кравица Sky Sports.

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