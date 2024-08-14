Риккардо высказался о готовности Цуноды сделать следующий шаг в Формуле-1

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо считает, что его напарник по команде Юки Цунода начинает получать заслуженное признание и способен добиться успеха в Формуле-1.

«Я думаю, что теперь он начинает получать признание, которого заслуживает. Наверное, многие до сих пор вспоминают его первый год, когда он допустил много ошибок и казалось, что он просто не может приспособиться к Формуле-1, и всё это было уж слишком.

Сперва Пьер Гасли постоянно его опережал, но потом он начал показывать лучшие результаты, чем Гасли.

Юки сильно вырос за последние пару лет. Так что да, он быстр. Он также стал немного более ответственным. Он хорошо делает свою работу, стал более стабильным.

Готов ли он к следующему шагу в своей карьере? Юки сам должен ответить на этот вопрос когда придёт время. Но я точно не сказал бы что не готов. Я думаю, что у него есть такая возможность, но это уже его дело», — приводит слова Риккардо Motorsport.