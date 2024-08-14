«Мерседес» был под угрозой краха». Вольф рассказал, как изменился его подход к руководству

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, как он руководил командой из Бракли на первых порах и как ему впоследствии пришлось изменить свой подход.

«Когда я присоединился к команде, то руководил ею определённым образом. Я был очень эмоциональным и непреклонным. Я держал всю нашу систему под постоянным давлением, потому что хотел встряхнуть всю организацию, и моей единственной целью было сделать нас чемпионской командой.

Затем наступил проблемный 2022 год, и это были невероятные эмоции, когда я думал: «Мы не можем так сильно отставать, мы скоро встанем на ноги». Затем пришло осознание, что быстро это не получится. Вся команда была под угрозой краха и под большим давлением. Я изменил это. Я стал более прагматичным, глубже анализировал вещи, давал людям шанс вместо того, чтобы быть слишком жестоким и прямолинейным. Я также понял, что спешка не делает машину быстрее», — приводит слова Вольфа FormulaHu.