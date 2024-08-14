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Ferrari 458 Speciale сразилась в гонке по прямой с двумя автомобилями Audi

Ferrari 458 Speciale сразилась в гонке по прямой с двумя автомобилями Audi
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На YouTube-канале carwow опубликовано видео дрэг-битвы с участием спорткара Ferrari и двух автомобилей Audi. Итальянскую марку представляла модель 458 Speciale, а против неё на трассу вышли Audi RS7 Performance и Audi S3.

Права на видео принадлежат carwow. Полностью посмотреть видео вы можете на YouTube-канале carwow.

Ferrari 458 Speciale оснащена 4,5-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 445 кВт (605 л. с.). У полноприводной Audi RS7 Performance больше мощности — 463 кВт (630 л. с.), однако она тяжелее итальянского спорткара — 2065 килограммов против 1395. Audi S3 массой 1610 кг оснащена скромнее — у неё 2-литровый 4-цилиндровый турбодвигатель, который выдаёт лишь 245 кВт (333 л. с.).

В итоге сильнейшей на четверти мили оказалась Audi RS7 Performance, которая преодолела дистанцию за 11,3 секунды. Ferrari показала время 11,6 секунды, а Audi S3 на четверть мили понадобилось 12,9 секунды.

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