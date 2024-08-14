Алекс Палоу прокомментировал слухи о своём переходе в Формулу-1

Двукратный чемпион IndyCar Алекс Палоу отреагировал на появившиеся в СМИ сообщения о том, что он может вернуться в «Кик-Заубер», который через год сменит название на «Ауди».

«Заинтересован ли я в этом? Зависит от того, как на это посмотреть. Некоторые люди считают, что, например, у Алекса Албона гоночная карьера сложилась лучше, чем у меня. Но я бы предпочёл иметь два титула IndyCar, чем ни одной победы в Формуле-1.

Очевидно, мы все хотели бы оказаться в Формуле-1 и посмотреть, чего смогли бы добиться, но мы все знаем, что я бы не выиграл два чемпионата. Я бы, конечно, попытался. Если бы не получилось… ничего страшного.

Скажем так, это не повредит. Я попробовал, не получилось, и всё. Я ничего не потерял. И я не считаю, что Формула-1 что-то бы потеряла от этого, как и я. Сейчас я наслаждаюсь каждым днём здесь, выигрывая гонки и титулы», — приводит слова Палоу Marca.