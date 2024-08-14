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Леклер: я ненавидел проигрывать Феттелю в первый год в «Феррари»

Леклер: я ненавидел проигрывать Феттелю в первый год в «Феррари»
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о своей возможной реакции на потенциальный проигрыш своему менее опытному напарнику по команде.

«До сих пор я никогда не оказывался на месте более опытного гонщика в команде. Но если я оказываюсь на две десятые позади своего напарника… неважно, Льюис это или кто-то другой. Мне просто не нравится быть позади, и я думаю, что это одинаково для всех гонщиков в пелотоне. Всегда хочется быть первым, в любой ситуации.

Когда я гонялся с Себом [Феттелем], то ненавидел оказываться позади него, я знал, что это мой первый год в «Феррари» и что я соревнуюсь с гораздо более опытным напарником. Я считал, что это весомая причина. Что касается меня, я просто ненавижу проигрывать», — приводит слова Леклера Motorsport.

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