«Альпин» планирует большое обновление, которое ляжет в основу машины 2025 года

«Альпин» работает над большим обновлением машины A524, надеясь с его помощью улучшить свои текущие позиции. Но это обновление должно также лечь в основу машины французской команды для следующего сезона Формулы-1. Об этом рассказал технический директор «Альпин» Давид Санчес.

«Мы точно проведём большую модернизацию нынешней машины. У нас запланирован ещё один, довольно большой, пакет обновлений, и он должен стать основой для машины следующего года. Когда мы его внедрим? Через несколько гонок после летнего перерыва.

Проблема номер один для всех — это поиск большей прижимной силы и попытка устранить некоторые проблемы, которые есть в текущей машине. Этот [последний] пакет обновлений предназначен в первую очередь для увеличения прижимной силы, но также он должен немного повысить максимальную скорость», — приводит слова Санчеса Motorsport.