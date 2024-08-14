Оскар Пиастри: если у «Макларена» и самая быстрая машина, то ненамного

Оскар Пиастри настаивает, что если у его команды «Макларен» и в самом деле самая быстрая машина в этом сезоне, то лишь на самую малость.

«Я думаю, что у нас одна из самых быстрых машин, да. В Будапеште мы были самыми быстрыми. В Спа я допустил слишком много ошибок в квалификации, и это в итоге немного отразилось на итоговом результате.

Но всё очень плотно. Если мы и самые быстрые, то ненамного. Думаю, «Ред Булл» были очень быстры в Спа, просто Макс [Ферстаппен] застрял в трафике. «Мерседесы», очевидно, тоже очень сильны. У нас, вероятно, было небольшое преимущество, просто ситуация на трассе не позволила им воспользоваться», — приводит слова Пиастри Sky Sports F1.

Ранее Оскар Пиастри сообщил, что перенёс перелом ребра в первой половине сезона.