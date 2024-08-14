Джеймс Ваулз удивлён, что «Мерседес» и «Ред Булл» не подписали Карлоса Сайнса

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз признался, что ожидал большей конкуренции со стороны топ-команд, когда вёл переговоры о подписании контракта с Карлосом Сайнсом на 2025 год, поскольку он считает испанца одним из лучших гонщиков в пелотоне.

«Я считаю его одним из четырёх лучших гонщиков, а может, и вторым лучшим гонщиком в пелотоне. Так почему бы не хотеть иметь его в своём составе?

Когда вы находитесь в положении «Ред Булл», когда у вас под угрозой Кубок конструкторов, всегда сложно принимать решение, но, я бы на их месте выбрал бы в напарники Максу [Ферстаппену] именно Карлоса. У «Мерседеса» тоже сложный выбор. Они рискуют быть неконкурентоспособными в ближайшее время, но есть перспектива успеха в будущем. Они приняли разумные решения, и если в «Ред Булл» решили поступить так же, то за этим стоят причины, о которых я не знаю, потому что они многократные чемпионы и не принимают решения легкомысленно. Но я был удивлён», — приводит слова Ваулза официальный сайт Формулы-1.