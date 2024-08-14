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Норрис объяснил, что усилило значимость драмы на Гран-при Венгрии

Норрис объяснил, что усилило значимость драмы на Гран-при Венгрии
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис считает, что неопределённость команды из Уокинга со статусом и иерархией своих гонщиков усилила значимость развернувшейся на Гран-при Венгрии драмы, когда от него потребовали уступить позицию напарнику Оскару Пиастри.

«Я думаю, что неопределённость создала между нами гораздо более масштабную ситуацию, чем она была на самом деле. Но у нас всё ещё сохраняется большое доверие и вера друг в друга. В основном на этом и построен весь наш фундамент во взаимоотношениях и команда в целом. Это самое главное.

Многое из того, что я хотел, о чём просил и что ставил под сомнение в работе команды, могло быть лучше. Я не считаю, что могу в чём-то винить команду, но немного больше ясности не помешало бы», — приводит слова Норриса RacingNews365.

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