Обещавшая передовой 1305-сильный суперкар китайская компания объявила себя банкротом

Китайская компания Human Horizons, которая известна премиальными автомобилями HiPhi, подала заявление на банкротство, сообщает издание Bloomberg. Таким образом, компания просуществовала менее шести лет, а бренд HiPhi прекращает своё существование через три года после создания.

Созданный в 2020 году бренд HiPhi известен тремя моделями: электрическими кроссоверами X и Y, а также седаном Z. В ноябре прошлого года Human Horizons анонсировала HiPhi A — электросуперкар мощностью 1305 лошадиных сил, который способен разгоняться до 100 км/ч за две секунды.

Однако в январе из-за финансовых проблем компания остановила производство новых автомобилей, а в феврале её сотрудники были отправлены на удалённую работу. Уже тогда были слухи, что это первый шаг к банкротству компании.