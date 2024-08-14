Гасли: лично мне хотелось бы, чтобы Цунода получил шанс в «Ред Булл», но я не доктор Марко

Пилот «Альпин» Пьер Гасли, который в сезоне 2021/2022 был напарником Юки Цуноды в «Альфа Таури», считает, что 24-летния японец заслуживает шанса выступать за «Ред Булл».

«Я всегда говорил, что Юки очень быстр. Я сам видел это. Он демонстрирует это последние пару сезонов и намерен продолжать демонстрировать это.

То, что его не берут в «Ред Булл», может расстраивать его. Но я говорил с ним об этом, мы обсуждали это, и я знаю, что он хочет большего и чувствует, что заслуживает большего.

Ранее я был в похожем положении, и я хотел бы сказать ему: «Просто продолжай делать своё дело, пока ты конкурентоспособен, в какой-то момент ты получишь подходящее место».

Но это нелёгкое положение. Лично мне хотелось бы, чтобы он получил шанс в «Ред Булл», но я не Хельмут Марко», — приводит слова Гасли Motorsport.