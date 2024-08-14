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Оливер Берман рассказал, над чем ему надо поработать перед следующим сезоном

Оливер Берман рассказал, над чем ему надо поработать перед следующим сезоном
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Будущий пилот «Хааса» Оливер Берман рассказал о важности физической подготовки гонщика Формулы-1.

«Проехав в Джидде [на Гран-при Саудовской Аравии] на практике первые несколько кругов, я понял, что нужно быть физически хорошо готовым к квалификации и гонке, поскольку Джидда — одна из самых сложных трасс в календаре.

Я понял, что уже после одного или двух кругов у меня возникнут проблемы с шеей, ногами, спиной. Я в хорошей форме для Формулы-2, и мне совсем не сложно поддерживать её. Но до нужной для Формулы-1 формы я сейчас, наверно, не дотягиваю. Это большой шаг, и мне ещё нужно привыкнуть к этому», — сказал Берман в подкасте High Performance.

Заменяя на Гран-при Саудовской Аравии Карлоса Сайнса, Берман занял седьмое место и был признан гонщиком дня.

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