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Шарль Леклер: мне всегда было хорошо с Карлосом Сайнсом

Шарль Леклер: мне всегда было хорошо с Карлосом Сайнсом
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Шарль Леклер рассказал о своих хороших отношениях с напарником по «Феррари» Карлосом Сайнсом, который в конце сезона-2024 Формулы-1 перейдёт в «Уильямс», а его место займёт Льюис Хэмилтон.

«Я хочу сказать, что очень доволен тем, как мы работали с Карлосом, он невероятный гонщик, и мы преодолели очень сложные моменты за всё это время. Мы прогрессируем в том числе и благодаря его вкладу. Мы всегда хорошо взаимодействовали.

Я с нетерпением жду прихода Льюиса, но я всё равно хочу сказать, что мне всегда было хорошо с Карлосом», — приводит слова монегаска Motorsport italia.

Шарль Леклер также рассказал, что решение Льюиса Хэмилтона перейти в итальянскую команду вселило в него уверенность в её будущем.

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