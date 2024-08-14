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Зак Браун считает, что титульные спонсорские соглашения опасны для команд

Зак Браун считает, что титульные спонсорские соглашения опасны для команд
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун считает, что титульные спонсорские соглашения опасны для команд Формулы-1 – они могут быть очень прибыльными, но могут привести к кризису в случае разрыва.

«С самого начала я хотел, чтобы мы не зависели от спонсора. Если вы посмотрите на наших партнёров, то мы не зависим от них. Если у вас есть один титульный спонсор, как у некоторых команд, то это может быть опасно.

Потому что если этот спонсор уйдёт от вас, вам придётся искать, чем заполнить большую брешь в бюджете», — приводит слова Брауна Motorsport Magazin.

С 2007 по 2013 год титульным спонсором «Макларена» была телекоммуникационная компания Vodafone. Однако Vodafone прекратила отношения с командой в конце 2013 года, и с тех пор у «Макларена» не было титульного спонсора.

У многих команд Формулы-1 есть титульные спонсоры, в том числе у «Ред Булл», «Мерседеса» и с недавних пор у «Феррари», которая в конце апреля заключила контракт с HP.

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