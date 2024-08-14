Марк Зурер считает Джеймса Ваулза переоценённым руководителем

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Марк Зурер считает, что Джеймс Ваулз переоценённый руководитель, а прогресс «Уильямса» связан с бывшим руководителем команды Йостом Капито.

«Почему Карлос Сайнс решил, что «Уильямс» вдруг станет намного сильнее, чем сейчас? Они стали только хуже в этом году, не забывайте об этом!

Я часто говорю, что Джеймса Ваулза просто переоценивают. Йост Капито построил машину со своими людьми. Джеймс Ваулз пришёл в «Уильямс», взял эту машину, и они финишировали в очках.

Выглядело действительно хорошо, и вся похвала досталась Джеймсу Ваулзу, но не тому, кто создал эту машину. Йост Капито ушёл. А теперь, когда он строит свою собственную машину в этом году, она слишком тяжёлая и слишком медленная, а обновления идут слишком долго. Думаю, что дела в «Уильямсе» явно пошли хуже.

Пойдут ли у них в следующем году дела намного лучше? Сомневаюсь. Очки будут, да, но не думаю, что они будут где-то впереди», — приводит слова Зурера Formel1.