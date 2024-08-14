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Тед Кравиц рассказал, какие два слова самые неприятные для сотрудников «Ред Булл»

Тед Кравиц рассказал, какие два слова самые неприятные для сотрудников «Ред Булл»
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Репортёр Sky Sports Тед Кравиц рассказал, как, по его мнению, сотрудники «Ред Булл» отнеслись к уходу из команды Эдриана Ньюи и когда ожидать объявления о его контракте с «Астон Мартин».

«Я говорил это ранее и скажу ещё раз, если вы работаете на фабрике «Ред Булл», то вы больше всего не хотите услышать два слова: Эдриан уходит. Представляете, какое влияние оказали на них эти слова? Это как? Что, Эдриан уходит? О нет.

Итак, какое влияние окажет уход Ньюи из «Ред Булл» и его возможный переход в «Астон Мартин» на спорт? Последний горячий слух состоит в том, что он уже подписал контракт, об этом будет объявлено в конце летнего перерыва. Посмотрим, окажется ли это правдой или нет», — сказал Кравиц в подкасте Sky Sports F1.

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