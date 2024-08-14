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Репортёр BBC: руководство Ф-1 недовольно организаторами этапа в Сильверстоуне

Репортёр BBC: руководство Ф-1 недовольно организаторами этапа в Сильверстоуне
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Репортёр BBC Sport Эндрю Бенсон считает, что организаторам Гран-при Великобритании в Сильверстоуне следует быть осторожнее, несмотря на то что они согласовали новый долгосрочный контракт с Формулой-1. Они вызвали гнев высокопоставленных лиц чемпионата из-за транспортного хаоса по ходу прошедшего в этом году этапа.

Они провели часы в пробках, когда уезжали с трассы и направлялись в отель. Если должностные лица Сильверстоуна не смогут решить эту проблему, то это может поставить под сомнение будущее этапа.

«Даже Сильверстоуну нужно быть осторожным. В этом году здесь снова царил дорожный хаос, вызывая плохие воспоминания из прошлого.

Проблемы с проездом на трассу возникали и в пятницу, и в воскресенье, и многие высокопоставленные деятели Формулы-1 и представители СМИ часами простаивали в пробках. Ф-1 была совсем недовольна и хочет убедиться, что это не повторится», — написал Бенсон в своей колонке на BBC.

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